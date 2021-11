Pague Menos inaugura em Santa Bárbara o maior frigorífico do estado de SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quinta-feira (11) da inauguração do Entreposto de Carnes da Rede de Supermercados Pague Menos, o maior do Estado de São Paulo.

Com 8.500 m² e capacidade produtiva de 80 toneladas por dia, o Frigorífico foi construído dentro dos 200 mil m² do Complexo Administrativo e Logístico da rede, localizado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste.

A inauguração contou com a presença dos sócios-fundadores da rede, Antonio e Laerte Santichio, do presidente da rede, Jefferson Nunes, do secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, do presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Joel Cardoso (Joel do Gás), do secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Bárbara d’Oeste, André Cruz, além de vereadores, diretores da rede e representantes da Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

A nova estrutura é composta por área para recebimentos de carcaças e caixarias, área para desossa de carnes in natura, área para processamento e transformação de carnes em embutidos, defumados e temperados, área para embalagens primárias e secundárias e, por fim, uma extensa área de armazenamento para produtos acabados e expedição com câmaras frias e capacidade para 2.100 palets para envio da produção às atuais 31 lojas e operação da Central Logística de Produtos Perecíveis Industrializados.