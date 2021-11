Macris anuncia verba de R$1,6 milhão para construção de duas unidades de saúde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado federal Vanderlei Macris anunciou na tarde desta quinta-feira (11), junto ao prefeito Chico Sardelli, na Prefeitura de Americana, a conquista de dois novos Centros de Saúde para a cidade, denominados Espaço Saúde. Os equipamentos públicos fazem parte do Programa Estadual Qualivida e terão investimentos de R$ 1,6 milhão, e serão instalados para suprir demanda dos bairros do Parque da Liberdade e Zanaga, ambos se encontram fechados. Também participaram do anúncio o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“É uma grande alegria poder anunciar mais um recurso importante para a cidade, fruto do nosso trabalho. A saúde é e sempre será prioridade”, disse Macris.

E acrescentou. “Recebi diversos pedidos dos nossos vereadores para investimento na saúde básica desses bairros e está aí, mais uma demanda que conseguimos alcançar para a polução”.

Chico Sardelli disse que a parceria com o deputado Vanderlei Macris tem possibilitado avanços para o município, com ênfase na área da saúde. “O nosso objetivo é fazer o melhor para atender a população e esta parceria consolidada com o deputado Vanderlei Macris e com o governo do estado tem nos permitido diversos avanços. Estou muito feliz com esse investimento para uma área essencial, que é a saúde”, destacou o prefeito.

O projeto do Espaço Saúde contempla uma edificação 215 m² de área construída, constituído por três blocos interligados sendo recepção; consultórios, salas de curativos e procedimentos; e sala de vacinação, farmácia, consultório ginecológico, além de copa e vestiário para funcionários.

Em contrapartida ao projeto, a Prefeitura fica responsável pelo terreno para construção dos novos Espaços Saúde, material humano e materiais.