Justiça manda Dra. Adriana apagar publicações em que acusava prefeito de ameaça-la de morte

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Justiça de Americana determinou nesta quinta-feira(11), que a médica do Hospital Municipal de Americana, Dra. Adriana Carina Polito remova da sua página no Facebook uma postagem em que acusa o prefeito Chico Sardelli, seu filho Franco Sardelli e o secretário de Governo, Jesuel de Freitas de ter mandado mata-la.

“Se vocês me matarem, o povo está sabendo, foi a mando do prefeito, foi a mando do Jesuel, do Franco Sardelli, de alguns vereadores”, diz Adriana em um dos vídeos publicados em sua rede social.

A decisão é do Dr. Márcio Roberto Alexandre, Juiz de Direito Titular da 3ª. Vara Cível de Americana.

“Defiro a tutela de urgência, fazendo-o para determinar à requerida que se abstenha de inserir em qualquer meio de comunicação, qualquer menção ofensiva ao nome dos autores, sob pena de incidir em multa diária à base de r$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de recalcitrância”, diz um trecho da decisão.

O juiz também reforça que a médica é reincidente de acusações contra funcionários públicos nas redes sociais. “Tal prática está sendo reiterada pela requerida, com relação a ocupantes de cargos públicos municipais, conforme outras demandas idênticas que tramitam nesta Comarca de Americana”, diz o magistrado.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que os envolvidos não devem se manifestar. O Portal de Americana não conseguiu contato com a médica Dra. Adriana.