Barco Escola da Natureza retoma as atividades em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Barco Escola da Natureza volta realizar atividades de educação ambiental com a comunidade no entorno do reservatório Salto Grande, em Americana. Os primeiros quatro passeios abertos à população aconteceram no último domingo, 7, na Praia dos Namorados.

O objetivo do Programa é conscientizar, informar e capacitar a sociedade para realizar análises socioambientais, tendo nessa nova etapa o foco no tema de saneamento – grande desafio enfrentado pela bacia hidrográfica. Desde o seu início, o Barco Escola já atendeu mais de 200 mil pessoas e, em sua nova fase, pretende atender outras 3 mil pessoas por ano, entre estudantes, educadores e entidades assistenciais.

“Faz parte da essência da CPFL gerar valor compartilhado nas comunidades onde atuamos e queremos continuar fazendo parte deste projeto socioambiental tão importante para a comunidade e para o meio ambiente. A missão deles faz parte do nosso DNA e está presente no nosso plano de Sustentabilidade”, afirma Daniel Daibert, gerente de Meio Ambiente da CPFL Renováveis.

De forma dinâmica e criativa, por meio do acesso à teoria e interação do aluno com o ambiente, fornecendo subsídios para uma conscientização contínua, os participantes são instigados a ter uma percepção crítica das problemáticas socioambientais do Reservatório Salto Grande, do que está em sua volta e da própria comunidade na qual estão inseridos, possibilitando, assim, questionar as consequências do descaso com o meio ambiente (gerenciamento inadequado dos recursos hídricos, devastação da mata ciliar, poluição hídrica, etc.), além de serem incentivados a propor possíveis soluções, amparados pelo corpo técnico do Barco Escola. “Mais que ter acesso a informações técnicas consistentes e confiáveis, a população precisa ampliar progressivamente sua capacidade de interpretar informações socioambientais para auxiliar na fiscalização e na defesa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, reforça Daibert.

O projeto funcionará de segunda a sexta e contará com duas atividades por dia (manhã e tarde). Os agendamentos podem ser feitos por meio do (19) 3471 2937. A utilização de máscaras e o distanciamento social, bem como respeito aos protocolos sanitários serão obrigatórios.