Santa Bárbara terá parque dos dinossauros com entrada gratuita

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Rafael Piovezan de Santa Bárbara d’Oeste, revelou na tarde deste domingo(21), uma novidade para os moradores da região. O Parque dos Ipês se transformará em um verdadeiro cenário pré-histórico, com a instalação de esculturas de dinossauros em tamanho real.

As primeiras esculturas são do Stegossaurus, Ankylosaurus e Parasaurolophus, com tamanho real e que retratam de forma fiel a característica dos animais pré-históricos. Os “dinossauros” foram adquiridos por meio de parceria entre o Município e a iniciativa privada, portanto sem custos aos cofres públicos.

“Entre tantas novidades que preparamos com muito carinho na revitalização do Parque dos Ipês, apresentamos uma neste domingo: os dinossauros! A primeira parte já chegou e as demais esculturas chegarão nos próximos dias. A gente traz esta grande novidade ao Parque dos Ipês por meio de parceria com a iniciativa privada – o que demonstra mais uma vez o nosso compromisso e seriedade em oferecer o melhor para a nossa gente”, comentou o prefeito.

A chegada das primeiras esculturas marca o início de uma transformação que promete enriquecer o lazer e o aprendizado das crianças da cidade, incluindo a possibilidade de estudos sobre a natureza e o desenvolvimento do planeta para os alunos da rede municipal de ensino.