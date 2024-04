Homem nu é atropelado e morre na Rodovia Luiz de Queiroz em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um trágico acidente ocorreu na noite deste domingo (21) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na unidade da Polícia Civil da cidade, o incidente teve lugar por volta das 22h, no km 127, no sentido Rodovia Anhanguera.

Conforme relato da Polícia Militar Rodoviária (PMR), um indivíduo nu, cuja identidade ainda não foi confirmada, foi atropelado por um veículo Celta, dirigido por um homem de 32 anos. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e a vítima foi transportada para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. No entanto, lamentavelmente, os ferimentos foram fatais e o homem não resistiu.

O motorista do veículo envolvido no acidente foi submetido ao teste de bafômetro, o qual apresentou resultado negativo para a presença de álcool em seu organismo.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos legais. As circunstâncias que levaram ao indivíduo estar nu na rodovia e os detalhes sobre o ocorrido estão sendo investigados pelas autoridades competentes.