Mulher morre após atropelamento na Rodovia Luís Ometto em Santa Bárbara d’Oeste

Nilda Oliveira Santos, de 55 anos, faleceu no início da noite deste domingo (21) após ser atropelada na Rodovia Luís Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste. O atropelamento ocorreu por volta das 18h30, próximo ao km 27 da via, nas imediações de uma rotatória próxima ao aterro sanitário.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima foi encontrada no local do acidente, porém, o condutor responsável pela colisão havia se evadido, sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito de Nilda Oliveira Santos.

Segundo o boletim de ocorrência registrado, não houve testemunhas oculares do atropelamento. A Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia, enquanto a Polícia Civil (PC) iniciou as investigações para identificar o condutor e as circunstâncias do acidente.

Nilda residia no Jardim Europa e seu sepultamento está agendado para as 17h desta segunda-feira (22), no cemitério Parque dos Lírios, também em Santa Bárbara d’Oeste.