Shopping de Americana deve ser inaugurado só em 2025

Após duas alterações de datas previamente anunciadas, o Americana Mall, aguardado shopping em construção na cidade de Americana, tem sua inauguração agora marcada para o ano de 2025.

A confirmação veio nesta quinta-feira (18) diretamente do idealizador e diretor do empreendimento, Roberto Restum, durante uma coletiva para anúncio das próximas salas da rede de cinemas Cine A.

Inicialmente planejado para abrir suas portas às vésperas do Dia das Mães de 2024, o lançamento do mall foi adiado para setembro do mesmo ano, antes de receber essa nova mudança de data.

Segundo apuração do Portal de Americana, a inauguração agora está programada para acontecer entre os meses de março e abril de 2025.