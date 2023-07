Americana oferece 20% das vagas de emprego da região de Campinas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Segundo dados divulgados pelo Governo de São Paulo e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana, a cidade está se destacando na oferta de vagas de emprego na região administrativa de Campinas. De acordo com essas fontes, aproximadamente 20% das oportunidades de trabalho disponíveis na região estão concentradas em Americana.

O governo estadual informou que atualmente existem mais de 13 mil vagas disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do estado. Dentro da região administrativa de Campinas, especificamente, são oferecidas 2.287 vagas. Já a administração municipal de Americana anunciou a disponibilidade de 450 vagas em seu território, o que representa cerca de 19,67% do total de vagas na região.

Dentre as áreas com maior número de oportunidades, destacam-se algumas posições no PAT de Americana. São elas: Auxiliar de Produção – Sem Experiência, com 10 vagas; Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência, com mais 10 vagas; Porteiro – Com Experiência, com 30 vagas; e Operador de Máquina de Costura – Com Experiência, com um total de 40 vagas.

Essas informações são animadoras para os moradores de Americana e região, uma vez que a oferta de empregos tem sido um desafio para muitas pessoas nos últimos tempos. Com a diversidade de oportunidades em diferentes setores, desde a indústria até serviços gerais, os candidatos têm opções para diferentes níveis de experiência e qualificação.

COMO SE CANDIDATAR

Os interessados devem entrar no site https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=pat-vagas-emprego e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.