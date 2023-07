Prefeito Chico busca instalação da ‘escola cívico-militar paulista’ em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quinta-feira (13) que irá encaminhar ofício ao Governo do Estado para manifestar o interesse de Americana em fazer parte do programa “Escola Cívico-Militar Paulista”. Ele iniciou o dia em reunião com o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Educação Vinícius Ghizini para discutir o tema.

“Acompanhamos ontem o anúncio do governador Tarcísio de Freitas, que está preparando um decreto para instituir o programa de escolas cívico-militar em SP, e por isso já estamos preparando um ofício manifestando o interesse de Americana em fazer parte do programa. É um clamor da população e tenho certeza que será bem recebido em nossa cidade”, disse Chico.

O secretário de Educação Vinícius Ghizini explicou que a vinda do programa para Americana seria uma nova alternativa para as famílias que tiverem interesse.

“Sabemos que muitas famílias gostariam de ter seus filhos em escolas cívico-militares, então o programa chegaria como uma nova opção, sem afetar ou prejudicar o serviço que já prestamos em nossa rede municipal, com mais de 14 mil alunos”, disse Ghizini.

“Mais uma vez nosso prefeito toma uma decisão ágil em prol da cidade de Americana, colocando nossa cidade como opção para receber esse programa estadual apresentado pelo governador Tarcísio”, comemorou Odir.