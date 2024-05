Jovem morre em acidente de moto na Avenida da Saudade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na madrugada desta quarta-feira (1°), um jovem de 24 anos, identificado como Lucas de Souza Juriti, faleceu após colidir sua motocicleta de 160 cilindradas contra uma palmeira.

O acidente ocorreu na Avenida da Saudade, no bairro Cordenonsi, em Americana. Uma mulher de 23 anos, que também estava na motocicleta, sofreu ferimentos graves e está internada no Hospital Municipal (HM).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu por volta das 4h30 no sentido Rodovia Anhanguera, após aproximadamente 100 metros do radar eletrônico.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e encaminharam as vítimas para o HM, porém Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu. A passageira da moto permanece hospitalizada.

Até o momento, não há relatos de testemunhas que tenham presenciado o acidente. O corpo de Lucas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).