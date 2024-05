Criança engasgada com peça plástica é salva pela PM em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma criança de 1 ano, engasgada com uma peça plástica, foi salva após rápida ação da Polícia Militar em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (1°). Os pais do menino ligaram para o 190. Enquanto a equipe do Centro de Operações da PM (Copom) auxiliava o casal por telefone, uma viatura já estava a caminho da casa da família.

Os cabos Gisele Soares e Diego Ferreira estavam pela região, quando foram acionados. Eles chegaram ao local em cerca de dois minutos e encontraram Matheus desacordado no colo do pai. Imediatamente o policial pegou o menino e realizou a manobra de Heimlich com o apoio de sua parceira.

A criança expeliu a peça plástica que havia engolido e voltou a respirar. Os pais, que até então estavam desesperados, agradeceram aos policiais. Na sequência, a família foi encaminhada ao pronto-socorro em uma viatura para verificar o estado de saúde de Matheus, onde foi constatado que estava tudo bem.

Segundo a cabo Soares, em 10 anos na corporação, esta foi a primeira vez em que participou de uma ocorrência deste tipo. “Com certeza foi a mais marcante da minha carreira, estou emocionada até agora”, contou.

Na saída do hospital, os agentes foram até lá novamente para entregar um presente ao menino. “Os pais ficaram muito agradecidos por tudo, mas foi gratificante para nós também. Conseguimos ajudar uma criança, isso não tem preço”, concluiu a policial.