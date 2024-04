Muralha Digital da Gama auxilia na apreensão de criminosos que praticaram golpe em Indaiatuba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O sistema de Muralha Digital da Guarda Municipal de Americana (Gama) foi determinante para a prisão de quatro criminosos, na tarde de segunda-feira (29), no Centro da cidade. Dois homens e duas mulheres que haviam praticado um golpe de R$ 3 mil contra uma idosa de 79 anos, na cidade de Indaiatuba, foram localizados na Rua Fernando de Camargo.

A equipe da Gama, que realizava patrulhamento preventivo no local da ocorrência, foi comunicada via rádio que os indivíduos estariam circulando em um veículo Onix preto, com placa FCY6D29. Havia ainda a informação de que o carro teria passado por monitoramento em alguns municípios, entrado em Americana e sido identificado pela Muralha Digital.

Durante a abordagem, os patrulheiros encontraram a quantia de R$ 3 mil em espécie, cartões de banco, celulares e um microtubo contendo uma substância esverdeada similar a maconha. Uma das mulheres confessou o crime e afirmou que os outros ocupantes do veículo eram seus comparsas. Eles foram apresentados à Polícia Civil e presos por furto, estelionato e porte ilegal de arma.

“Mais uma vez nosso sistema de videomonitoramento auxilia na solução de crimes, mesmo quando praticados em outra cidade. O trabalho integrado do setor de inteligência da Gama e de Indaiatuba levou à prisão dos criminosos”, destacou o comandante da Guarda Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva.

Participaram da ocorrência as equipes da Romu, Romu Motos, Romu Canil e Operacional.