Familia é vítima de roubo no Jardim Ipiranga

Na manhã desta segunda-feira(27), por volta das 07h10, uma residência na Rua Imigrantes, no bairro Jardim Ipiranga, foi alvo de um assalto.

As vítimas, identificadas como F. R. C., engenheiro de produção, R. C. F., publicitária, e J. A., aposentado, foram surpreendidas por três criminosos armados ao saírem de casa para trabalhar. F. R. C. conseguiu realizar uma chamada de emergência, alertando a polícia.

A equipe policial foi informada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e rapidamente se deslocou para o local. Na Rua Inhaúma, os policiais visualizaram a casa com o portão eletrônico aberto. Com a chegada da viatura de apoio, iniciaram a incursão na residência e avistaram um indivíduo pulando o muro da frente. Após um breve acompanhamento a pé, o suspeito, identificado como R. R. S. B., foi detido enquanto tentava se desfazer de um simulacro de arma de fogo.

Um segundo suspeito, M. P. S. A., foi encontrado dentro de um veículo Ford Ka cinza em frente à residência. A numeração dos vidros do carro divergia dos dados do emplacamento, revelando que o veículo era “dublê” e havia sido roubado em São Paulo.

As equipes policiais isolaram o quarteirão e realizaram vistorias em várias residências, pois mais dois indivíduos foram vistos fugindo pelos telhados, mas não foram localizados. Imagens de câmeras de segurança na Rua Indaiá mostraram os suspeitos correndo em direção à Avenida Santa Bárbara.

Além das equipes de PM, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana compareceram ao local. Uma das vítimas relatou que os criminosos entraram na residência escalando os muros e que provavelmente estavam dentro da casa desde a noite anterior, pois ouviram barulhos suspeitos enquanto dormiam.

No bolso de R. R. S. B., foram encontradas joias pertencentes às vítimas, além de um par de luvas que ele usava e que também pertenciam a uma das vítimas. A casa estava revirada, com objetos e valores já embalados para serem levados, incluindo uma corrente com pingentes de raquete e crucifixo, ambos de ouro.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão aos dois suspeitos detidos, que foram conduzidos à presença da Autoridade Policial. As prisões foram ratificadas e os autos devidamente lavrados.