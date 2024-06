PM intecepta dupla que iria assaltar comércio em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite desta terça-feira(5), a Força Tática da 1ª Companhia do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizou uma abordagem que resultou na apreensão de um celular furtado e uma réplica de arma de fogo na Rua Ipojuca, Jardim Ipiranga, em Americana. A dupla pretendia realizar um asssalto.

Durante patrulhamento, a equipe policial avistou dois indivíduos em uma motocicleta trafegando na contramão da via. Após retornarem para realizar a abordagem, os policiais iniciaram um breve acompanhamento, momento em que o passageiro da motocicleta descartou uma réplica de arma de fogo no solo.

Na busca pessoal, foi encontrado com S. S. L., de 31 anos, um celular que, após consulta via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi identificado como produto de furto na cidade de Santa Bárbara d’Oeste. Com o condutor da motocicleta, E. S. S., de 29 anos, nada ilícito foi localizado.

Em entrevista breve, ambos os indiciados admitiram que a intenção era realizar um roubo a estabelecimento comercial utilizando a réplica da arma de fogo.

Os dois foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde foi elaborado um Termo Circunstanciado. Após os procedimentos legais, os indivíduos foram liberados.