Agibank abre mais de 100 vagas de emprego na região

O Agibank, banco com sede em Campinas, está com mais de 100 vagas corporativas abertas ligadas às áreas de Contabilidade, Engenharia de Software, Backoffice, CRM, Prevenção a fraudes, Comunicação interna, Governança de TI, Jurídico, Marketing, Produto, RH, Segurança do trabalho, entre outras. Em todos os casos, as pessoas interessadas precisam ter disponibilidade para atuar em modelo híbrido, com dias presenciais na sede da empresa, em Campinas.

A instituição oferece um amplo pacote de benefícios, que inclui vale-refeição e alimentação, plano de saúde, plano odontológico, Programa de Participação nos Resultados (PPR), entre outros.

Segundo Lucas Aguiar, diretor do Gente e Governança, o Agibank segue sua estratégia de expansão com foco no público de baixa renda e busca por profissionais que se identifiquem com o “Jeito Agi”, que tem como pilares os comportamentos de pensar como o cliente, agir como o empreendedor e curtir a jornada. “Somos uma empresa formadora, que aposta na capacitação de talentos iniciantes por meio de diversas iniciativas, e oferecemos um ambiente dinâmico para que os profissionais explorem todo o seu potencial e cresçam junto com a companhia”, explica o executivo.

Para saber mais e se candidatar às vagas, acesse: Link