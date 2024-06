Pague Menos realiza seleção para vagas de emprego no centro logístivo, administrativo e supermercados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No mês de junho, a Rede de Supermercados Pague Menos estará presente em eventos voltados à geração de emprego em diversas cidades da região. Em Santa Bárbara d’Oeste, a ação aconte nesta quinta-feira(6).

A seleção será das 9h às 12h e das 13h às 16h, na Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste, situada no Villa Multimall, na rua do Ósmio, 975, Jardim Mollon. Serão ofertadas vagas para o Complexo Administrativo, Logístico e Centro de Distribuição, além de oportunidades nas lojas do município.

Os cargos disponíveis incluem: operador(a) de Estoque, operador(a) de Estoque PCD, açougueiro(a), operador(a) de Produção, repositor(a) de Meio de Loja, operador(a) de Caixa, balconista de Padaria e repositor(a) de Meio de Loja.

É necessário levar a Carteira de Trabalho (digital ou impressa), a Carteira de Identidade (RG) e o CPF (Cadastro de Pessoa Física), além de um comprovante de endereço, um comprovante escolar e um currículo atualizado, para a entrevista no local. Caso seja Pessoa com Deficiência (PCD), também é necessário levar um laudo médico atualizado.