Senado aprova taxação de compras internacionais de até US$ 50

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Senado aprovou na noite desta quarta-feira(5), a taxação de compras internacionais com valores de até US$ 50. O texto foi inserido no Projeto de Lei 914/2024. A matéria, votada em destaque (separada do projeto), volta à Câmara dos Deputados.

A aprovação foi simbólica, sem registro de voto no painel eletrônico. Essa estratégia visou evitar desgaste para os senadores que se opuseram à medida, defendida pelo varejo nacional.

Atualmente, produtos de lojas estrangeiras não são taxados com o imposto de importação, o que geralmente os torna mais baratos que os artigos nacionais. Compras do exterior abaixo de US$ 50 são sujeitas apenas ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estadual, com alíquota de 17%.