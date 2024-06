PAT de Americana oferece 361 vagas de emprego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 361 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

As vagas disponíveis são as seguintes:

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 10

Ajudante de Mecânico de Máquinas – Com Experiência 1

Ajudante de Produção – Com Experiência 7

Ajudante de Produção – Sem Experiência 6

Ajudante de Serviços Gerais – Sem Experiência 3

Ajudante de Tecelagem – Sem Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 3

Almoxarife – Com Experiência 1

Armador de Concreto – Com Experiência 2

Assistente Administrativo – Sem Experiência 1

Assistente Comercial PJ – Sem Experiência 2

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Assistente de Projetos JR. – Com Experiência 1

Atendente de Açougue – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 7

Atendente de Sorveteria – Sem Experiência 5

Auxiliar – Técnico de Enfermagem – Sem Experiência 10

Auxiliar Administrativa – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 3

Auxiliar de Departamento Pessoal – Sem Experiência 1

Auxiliar de Eletricista de Aeronaves – Com Experiência 1

Auxiliar de Eletricista de Automóveis – Sem Experiência 1

Auxiliar de Engenharia – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 8

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 4

Auxiliar de Limpeza Técnica – Com Experiência 6

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 1

Auxiliar de Mecânico – Com Experiência 2

Auxiliar de Operador de Máquinas – Com Experiência 1

Auxiliar de PCP – Qualidade – Com Experiência 1

Auxiliar de Pessoal – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 3

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 8

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 2

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 3

Auxiliar de Surfassagista – Sem Experiência 1

Balconista – Sem Experiência 1

Carpinteiro – Com Experiência 2

Comprador – Com Experiência 1

Conferente de Mercadorias – Com Experiência 2

Cortador de Roupas – Com Experiência 2

Costureira – Com Experiência 6

Costureira de Camisas – Sem Experiência 3

Costureira Galoneirista – Com Experiência 1

Costureira Piloteira – Com Experiência 1

Costureiro – Máquina Reta – Travete – Com Experiência 2

Costureiro – Overloque – Galoneira – Com Experiência 1

Costureiro Industrial – Com Experiência 5

Eletricista – Com Experiência 1

Eletricista de Automóveis – Com Experiência 1

Eletromecânico Industrial – Com Experiência 2

Empacotador em Supermercado – Sem Experiência 2

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Encarregado de Alvenaria – Com Experiência 1

Encarregado de PCP – Com Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 1

Jovem Aprendiz – Sem Experiência 1

Lavador de Automóveis – Com Experiência 1

Lavador de Veículos – Sem Experiência 1

Leiturista – Sem Experiência 3

Líder de Corte de Tecidos – Com Experiência 1

Mecânico de Auto Center – Com Experiência 1

Mecânico de Autos – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas Pesadas – Com Experiência 2

Motorista – Habilitação D – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão Basculante – Sem Experiência 2

Motorista de Micro-ônibus – Sem Experiência 5

Motorista de Ônibus – Sem Experiência 5

Motorista de Van – Sem Experiência 5

Motorista Entregador – Com Experiência 1

Operador – Preparador de Torno CNC – Com Experiência 2

Operador de Balancim – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 40

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1

Operador de Inspeção de Qualidade – Com Experiência 1

Operador de Máquina de Lavar Roupas -Com Experiência 1

Operador de Máquina Roçadeira – Sem Experiência 60

Operador de Rama -Sem Experiência 1

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 2

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Passadeira – Com Experiência 1

Passador de Roupas – Sem Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 7

Pedreiro Azulejista – Com Experiência 1

Pedreiro de Acabamento – Sem Experiência 1

Pintor de Aeronaves – Com Experiência 1

Pintor Industrial – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 2

Recepcionista – Com Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 4

Revisor de Tecidos – Sem Experiência 2

Roteirizador – Com Experiência 1

Servente de Obras – Sem Experiência 6

Servente de Pedreiro – Com Experiência 6

Soldador – Com Experiência 4

Soldador TIG – MIG – Com Experiência 1

Supervisor Administrativo – Sem Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 1

Técnico de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Técnico de Segurança do Trabalho – Com Experiência 3

Técnico em Edificações – Sem Experiência 1

Técnico em Segurança do Trabalho Júnior – Com Experiência 1

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Torneiro Mecânico – Com Experiência 2

Torneiro Mecânico – Sem Experiência 1

Trabalhador da Manutenção de Edificação – Com Experiência 2

Vendedor de Loja – Confecções – Com Experiência 2

Vendedor Externo – Sem Experiência 4

Vendedor Interno – Com Experiência 4

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Auxiliar nos Serviços de Alimentação – Com Experiência 3

Estágio em Eletrotécnico – Sem Experiência 1

Manutenção em Equipamento Hospitalar – Com Experiência 1