Tivoli Shopping ganha espaço pet friendly em parceria com a FAM

A Faculdade de Americana (FAM), através do seu Hospital Veterinário, inaugurou um novo espaço pet friendly no Tivoli Shopping. Localizado ao lado da praça de alimentação, o “Espaço Pet FAM” é dedicado exclusivamente para tutores que visitam o shopping acompanhados de seus animais.

Por determinação legal, animais não podem frequentar diretamente as praças de alimentação, mas o novo espaço oferece uma alternativa conveniente e adequada.

Projetado para uma convivência harmoniosa entre tutores e pets, o ambiente possui um piso especial de fácil limpeza, mesas, cadeiras, bebedouros e comedouros descartáveis, além de cata-caca e álcool em gel para higienização.

O diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini, comentou sobre a parceria com o shopping. “Buscamos a todo momento oferecer mais comodidade para a comunidade. Sabemos como é importante para os tutores de pets ter um local adequado para seus animais. Entendemos o quanto os pets fazem parte da vida das famílias e, agora, para quem deseja trazê-los ao Tivoli, oferecemos um espaço totalmente dedicado aos nossos amigos de quatro patas. Essa realização é fruto da parceria com o Hospital Veterinário FAM”, afirmou Azzolini.

Com essa iniciativa, o Tivoli Shopping e a FAM visam proporcionar mais conforto e conveniência para os visitantes. “O Tivoli já possuía algumas mesas destinadas aos Pets e com esta parceria em conjunto com a FAM, o local ficou ainda mais aconchegante e especial para nossos queridos clientes e seus pets curtirem bons momentos no shopping”, comentou Paula Funichello, coordenadora de marketing do Tivoli Shopping.