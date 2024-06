Mercado Livre anuncia operação em Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Representantes do gigante do comércio eletrônico, Mercado Livre, confirmaram nesta quarta-feira (29) o início das operações em Sumaré para o segundo semestre deste ano. Trata-se de uma operação de grande porte e estratégica para a cidade e toda região. Os novos investimentos prometem gerar mais empregos, trazendo novas oportunidades para os moradores.

A operação do Mercado Livre em Sumaré fica localizada às margens da Rodovia José Lozano de Araújo, estrada que liga Sumaré a Paulínia. A escolha do local reflete a visão estratégica da empresa em relação à logística e ao acesso aos principais centros comerciais da região. A cidade possui localização privilegiada e infraestrutura adequada para atender as necessidades da empresa de comércio eletrônico.

Com o anúncio das operações do Mercado Livre, Sumaré atua de modo a manter o desemprego baixo, uma vez que dados da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas) apontam que o município registra somente 0,98% da PEA (População Economicamente Ativa) desocupada.