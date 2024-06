Coco Bambu realiza mutirão de emprego nesta terça-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O restaurante Coco Bambu do Tivoli Shopping, em parceria com o Vagas019, realiza nesta terça-feira, 4 de junho, a partir das 10h, um mutirão de entrevistas para diversas posições. O evento acontecerá no restuarante que fica localizado na Rua do Ósmio, 699, Vila Mollon.

As vagas disponíveis incluem funções de auxiliar de cozinha, barman, garçom, cumim, manutenção e serviços gerais.

Os candidatos devem comparecer ao local munidos de currículo em mãos.

Mutirão:

Terça-feira, 04 de junho, às 10h

Local: Tivoli Shopping

Endereço: R. do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste.