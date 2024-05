Fundo Social recebe doação de 700 litros de leite da Camisa 1

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 700 litros de leite provenientes da campanha solidária promovida pela Associação Camisa 1, por meio dos projetos esportivos Escola de Goleiros e Camisa 1 Futebol. A entrega foi realizada na tarde desta segunda-feira (29) com as presenças do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, da presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, e do idealizador do projeto, Vander Batistella.

“A Escola de Goleiros Camisa 1 incentiva o esporte junto às crianças e também o lado social com as campanhas solidárias. Os projetos e ações são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, proporcionando atividades saudáveis e a convivência com seus familiares e comunidade. Parabéns pela iniciativa. Agradecemos a todos que colaboraram com as doações ao Fundo Social”, disse o prefeito Chico Sardelli.

A campanha solidária foi realizada durante sete semanas junto aos projetos sociais da escola, envolvendo os alunos e colaboradores, totalizando a arrecadação de mais de 13 mil litros de leite, que serão distribuídos para 22 entidades. São 420 alunos atendidos gratuitamente, entre participantes da Escola de Goleiros e do Camisa 1 Futebol.

Lionela agradeceu a parceria com a Escola de Goleiros e agradeceu a todos pelas doações recebidas. “A Escola de Goleiros é parceira do Fundo Social e realiza um trabalho muito especial junto às crianças do nosso município. Agradecemos os organizadores das ações e projetos sociais e a todos que colaboraram com as doações, que serão muito importantes para as famílias em situação de vulnerabilidade da cidade”, afirmou a presidente do Fundo Social de Americana.

“Uma parceria importante da Camisa 1 e Prefeitura de Americana, que cedeu a área para a viabilização do projeto. A campanha solidária já faz parte da programação da escola e o esporte é uma forma de mobilizarmos os alunos para a formação pessoal, caráter, valores e crescimento individual. O Fundo Social tem um papel importante ajudando as famílias que precisam”, destacou Vander Batistella.

A chefe de gabinete do Fundo Social, Tamara Cury, e o diretor da Escola de Goleiros Camisa 1, Amarildo Gomes, também participaram da entrega.