Americana oferece grupo de apoio para quem deseja parar de fumar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os moradores de Americana que desejam abandonar o hábito de fumar podem encontrar ajuda no Grupo de Cessação do Tabagismo, no Núcleo de Especialidades. O grupo atende pessoas de todas as idades, sempre às quartas-feiras, no período da manhã. O acompanhamento é gratuito e feito por uma equipe multidisciplinar, da qual fazem parte profissionais médico, psicólogo, fisioterapeuta, acupunturista e enfermeiro.

Para participar do grupo de apoio, os pacientes, preferencialmente, devem ser encaminhados por uma UBS (Unidade Básica de Saúde ou alguma unidade de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do município, onde deverá manifestar o desejo em abandonar o vício. Basta se informar na recepção das unidades. A partir daí, a equipe técnica fará o encaminhamento do paciente ao Núcleo de Especialidades.

Além desses canais de acesso, farmacêuticos e professores de educação física que atuam na rede municipal de saúde também podem fazer encaminhamentos de pacientes ao Núcleo.

O grupo segue as diretrizes do CRATOD (Centro de Referência em Álcool, Tabaco e outras Drogas), órgão ligado ao Governo do Estado de São Paulo.

Nos encontros, os profissionais auxiliam os participantes a lidarem com a abstinência e a dificuldade em abandonar o vício. Eles também abordam outros aspectos que influenciam na manutenção do hábito, como o ambiente em que o indivíduo está inserido e questões sociais diversas.

Além da modalidade terapêutica de grupo, o Núcleo também oferece medicamento específico e adesivos de nicotina aos pacientes que deixarem de fumar, os quais são acompanhados, posteriormente, pela equipe multidisciplinar.

“A medicação que a gente libera e os adesivos que são usados durante o tratamento, eles só são liberados de acordo com a atividade contínua dos pacientes no grupo. E o adesivo, ele só começa a ser utilizado quando a pessoa para de fumar. Os adesivos são adequados com a miligramagem, de acordo com a quantidade de cigarros que a pessoa fuma por dia”, explica a fisioterapeuta Andrea Pelicia, profissional integrante da equipe multidisciplinar.

“Este é um programa importante, que visa ofertar inúmeros benefícios aos munícipes que desejam abandonar o vício do tabagismo. Aqui eles podem contar com o apoio profissional adequado nessa perspectiva, e que vai ajudá-los a fortalecer ainda mais essa decisão tão importante para o bem-estar e a melhora geral da saúde”, afirma a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi.

Os encontros ocorrem a cada semana e depois passam a ser quinzenais. Quando o indivíduo para de fumar, recebe alta do programa, mas continua sendo acompanhado pela equipe, que faz o monitoramento por meio de ligações telefônicas aos participantes.