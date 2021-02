Americana recebe o programa “Profissões do Futuro” com vagas gratuitas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Programa Profissões do Futuro em parceria com o IBEP chega a cidade de Americana trazendo cerca de 75 vagas para jovens de 13 à 24 anos se qualificarem para o mercado de trabalho.

O programa vai disponibilizar de forma gratuita Capacitação Profissional, Orientação Profissional sobre mercado de trabalho, Treinamentos na área de Desenvolvimento Profissional, Treinamento de Como se comportar em entrevista de emprego, como elaborar um currículo de sucesso e muito mais!

Todos os selecionados no programa terão acesso aos seguintes treinamentos:

-Como iniciar uma Gráfica Online

-Como gerar uma Renda Extra com uma Fanpage

-Como ser um Youtuber de sucesso

-Como ser um Especialista Digital

-Como criar logotipos e materiais impressos

-Como Editar Imagens

-Como criar um Site do Zero

-Como fazer edições de vídeos

-Como Desenvolver Jogos

-Como se comportar em entrevista de emprego

-Como elaborar um bom currículo

Todos os treinamentos são 100% gratuitos, com emissão de certificados e tem o objetivo de mostrar algumas das novas profissionais do futuro para adolescentes e jovens de 13 à 24 anos.

“Estamos muito felizes em trazer esse projeto sério para a cidade de Americana, o mais importante que vale ressaltar é que não tem mentira nem pegadinha! Todos os treinamentos citados acima são verdadeiramente 100% gratuitos! É uma excelente oportunidade para os jovens se qualificarem e aprenderem novas profissões que é o principal objetivo do Programa Profissões do Futuro, disse Luiz Junior Freitas, diretor do projeto!

Para se inscrever no projeto, basta acessar o link e se cadastrar. Inscreva-se em http://bit.ly/Profissoes_Futuro.