Americana registra dois óbitos causados pela Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta terça-feira (12), que foram registrados mais dois óbitos causados pela Covid-19, sendo:

– Mulher, 78 anos, moradora do bairro Cidade Jardim. Tinha doença cardiovascular crônica, estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 7 de maio;

– Mulher, 82 anos, moradora do bairro Parque Novo Mundo. Era hipertensa, estava internada em hospital particular e faleceu no dia 7 de julho.

Novos Positivos

Entre os dias 8 e 11 de julho o município confirmou 100 novos casos positivos, sendo 57 após a realização de Testes Rápidos e 41 após a realização de exames PCR, além dos dois óbitos registrados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 42.972 casos positivos, sendo 12 internados, 980 óbitos, 599 em isolamento domiciliar e 41.385 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 84.946 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.