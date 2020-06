Americana terá cinema drive-in com “O Rei Leão” e “Titanic”

Americana terá a primeira edição de um cinema drive-in na região. A exibição acontecerá no dia 20 de junho, no estacionamento da FIDAM (Feira Industrial de Americana).



De acordo com a página de divulgação no Facebook, os ingressos custam R$ 12 por pessoa + 1 litro de leite ou R$ 30 por veículo. Cada sessão terá capacidade para 300 veículos.



Serão duas sessões. Uma às 17h45 com a exibição do filme “O Rei Leão” e outra às 21h10 com o longa “Titanic”. O filme será projetado em uma tela e o áudio poderá ser conectado através do sistema de rádio FM dos carros.



De acordo com a organização, será disponibilizado álcool em haverá banheiros para os visitantes. Os ingressos já estão a venda pelo Whatsapp (19) 99468.3264.



Saiba mais sobre o evento acessando este link.