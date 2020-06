Goodyear doa pneus para a prefeitura de Americana

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu nesta quinta-feira (4) a doação de pneus da empresa Goodyear, cuja planta está em Americana há 46 anos. O chefe do Executivo esteve com o diretor de manufatura da empresa, Alfredo Gamboa. O equipamento será utilizado em veículos do município que atuam nas secretarias de Saúde, Obras e também no Corpo de Bombeiros; os automóveis que vêm atuando no combate à Covid-19, como ambulâncias, serão os principais beneficiados com a ação.

“É uma iniciativa que tivemos com o município por sabermos a situação que o país está vivendo. A Fábrica está fazendo 46 anos na cidade, são pessoas de Americana que fizeram esses pneus e esta é a melhor forma de devolvermos isso para a sociedade, com o nosso trabalho”, disse Gamboa.

O prefeito de Americana, Omar Najar, destacou o laço da Goodyear com o município. “A fábrica da Goodyear foi uma conquista para o desenvolvimento de Americana e veio para cá durante a gestão do meu pai (Abdo Najar), que lutou muito para que a empresa se instalasse na nossa cidade. Fico muito feliz com a contribuição que nos foi dada, só tenho que agradecer à empresa pela iniciativa”, disse Omar.

O diretor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Lopes Fernandes, também felicitou a doação do produto local. “Como o Alfredo Gamboa disse, são pneus fabricados por americanenses. Não pode haver um significado maior nessa doação, que com certeza será importante para o trabalho do Poder Executivo”, disse.