Ana Castela e Gustavo Mioto oficializam namoro

O casal de cantores Ana Castela e Gustavo Mioto oficializou seu namoro após aproximadamente sete meses de relacionamento. A confirmação do namoro ocorreu na noite desta segunda-feira (12), em uma declaração de amor mútua nas redes sociais.

Ana Castela compartilhou a notícia emocionada em suas redes sociais, desejando um feliz primeiro Dia dos Namorados ao casal. Além disso, a cantora compartilhou um vídeo descontraído mostrando os preparativos do casal para celebrar essa data especial.



Gustavo Mioto também se manifestou nas redes sociais, compartilhando fotos do casal e relembrando um momento marcante em que Ana soltou uma cantada para ele durante sua participação no programa “TVZ Temporada Gustavo Mioto”. O cantor fez uma bela declaração à namorada, referindo-se às sete vidas do gato e expressando sua disposição em estar ao lado dela em todas elas.

Para Ana Castela e Gustavo Mioto, este é o primeiro Dia dos Namorados que eles passam juntos, e a oficialização do relacionamento é motivo de alegria e comemoração para o casal e seus fãs.

