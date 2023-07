André Valadão incita fiéis a matarem pessoas LGBTQIA+; veja o vídeo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O nome de André Valadão se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira(3), despertando intensas discussões e debates. O motivo dessa repercussão está relacionado ao fato de o pastor ter utilizado um culto religioso como plataforma para fazer ataques e incitar o ódio direcionado à população LGBTQIA+.

Durante uma transmissão intitulada “teoria da conspiração”, realizada pela Igreja da Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos, as palavras proferidas por Valadão chocaram e revoltaram muitos internautas. Em um momento perturbador, o pastor chegou ao extremo de sugerir que os fiéis matassem pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+.

“Essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: ‘não, pode parar, reseta’. Aí Deus fala, ‘não posso mais, já meti esse arco-íris, se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso, então, agora está com vocês’. Você não pegou o que eu disse: agora está com você. Eu vou falar de novo: está com você”.

“Sacode os quatro do teu lado e fala, ‘vamos pra cima. Eu e a minha casa serviremos ao senhor’. Aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBT casando, aí agora você tem drag queen dentro da sala de aula”, esbraveja André Valadão.

Veja o vídeo: