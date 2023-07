Arara pousa em braço de policial durante patrulhamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um vídeo cativante tem ganhado destaque nas redes sociais, mostrando um momento verdadeiramente encantador e inusitado. Nas imagens, podemos testemunhar uma bela Arara-canindé interagindo com um policial militar durante um patrulhamento de rotina. A cena ocorreu na cidade de Ilha Solteira, localizada no estado de São Paulo.

O registro foi capturado por outro membro da Polícia Militar que se encontrava na viatura, e logo se tornou motivo de admiração e encantamento entre os internautas. Com uma precisão incrível, a arara pousou graciosamente no braço do policial, como se estivesse acostumada a essa proximidade com os humanos.

A ave magnífica, com suas plumas coloridas e porte imponente, permaneceu ali, na porta da viatura, como se estivesse desfrutando da companhia dos policiais. Eles, por sua vez, não perderam a oportunidade de interagir e brincar com a situação surpreendente que presenciaram. Com um misto de surpresa e bom humor, os policiais perguntaram à arara: “Quer dar uma patrulhada?”

A cena é marcada pela harmonia e pela descontração entre o ser humano e a natureza selvagem.

Veja o vídeo: