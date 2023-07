44 bairros devem ficar sem água nesta terça em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Duas manutenções foram programadas pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste na terça-feira (4/07) e o abastecimento poderá oscilar no período das 8 às 18 horas em bairros atendidos pelo sistema da Estação de Tratamento de Água – ETA II. A economia de água que fica reservada na caixa do imóvel é essencial nesse período para amenizar possíveis transtornos.

Os bairros que poderão ser afetados são: Centro, Vila Brasil, Grego, Santa Cecília, Colina Santa Bárbara, Siqueira Campos, Santa Cruz, Santa Terezinha, Glebas Califórnia, Beira Rio, Rochelle I e II, Laudissi I e II, Parque Olaria, Romano, Santa Alice, Itamarati, Vista Alegre, Terras di Siena, Jardim Dulce, Panambi, Linópolis, Alfa, Vila Pires, Vila Alves, Vila Bética, Vila Maria, Boa Esperança, Santa Luzia, São Fernando, Jardim Pérola, Cidade Nova, Jardim Amélia, Vila Pântano, Mollon, Santa Rosa, Ferrarezi, Turmalinas, Sartori, Jacyra, Cedros, Brasília e Monte Líbano.

Os trabalhos correspondem às manutenções necessárias na adutora do reservatório instalado no São Francisco e em uma das válvulas do reservatório semienterrado que fica na Vila Aparecida, na ETA II, estação responsável pelo sistema de distribuição de água dos reservatórios envolvidos.

O DAE solicita a compreensão dos moradores dos bairros citados e informa que as manutenções são necessárias para manter a qualidade dos serviços prestados e reforça o pedido do uso racional da água das caixas dos imóveis, usando somente o necessário no período dos serviços, das 8 às 18 horas desta terça-feira.

Os telefones para informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e (19) 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6h à meia-noite, ou por mensagens de textos pelo whatsApp: (19) 9.9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.