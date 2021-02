Angelo Vertti realiza promoção com até 30% de desconto em peças de alfaiataria a partir deste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A loja Angelo Vertti, localizada no centro de Americana, realiza a partir deste sábado(6), uma super promoção em todo o setor de alfaiataria masculina e feminina.

Na seção masculina as promoções serão nas calças sociais que terão 30% de desconto e camisas sociais a partir de R$99,90. Os ternos também estão contemplados com 20% de desconto.

Já no setor feminino as camisas sociais estarão a partir de R$ 99,90, os coletes sociais a partir R$99,90 e calças alfaiataria feminina com 30% de desconto. Os blazers da marca A Angelita estarão com preços a partir de R$199,90.

A Angelo Vertti fica na Rua Washington Luis, 495, no centro de Americana. Mais informações podem ser consultadas pelo WhatsApp(19) 97408-9408 (clique aqui).

