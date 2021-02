Americana registra 58 novos casos positivos de Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (5) que foram registrados mais 58 novos casos positivos de Covid-19. São 11 casos diagnosticados a partir de exames PCR, sendo destes oito já recuperados e três em isolamento. Além disso, são mais 47 casos por meio de teste rápido, sendo que 25 já estão recuperados e 22 em isolamento domiciliar.

Novos suspeitos

O boletim também trouxe o registro de sete novos casos suspeitos.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 10.010 casos positivos, sendo 11 internados, 257 óbitos, 170 em isolamento domiciliar e 9.572 recuperados; 46 casos suspeitos aguardam resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 16.609 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta quinta-feira (4), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 46% de leitos com respiradores (de 56 no total, 26 estão ocupados) e de 32% de leitos sem respiradores (de 71 no total, 23 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 47% com respiradores (de 17 no total, 8 estão ocupados) e 55% sem respiradores (de 18 no total, 10 estão ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 60% com respiradores (de 10 no total, 6 estão ocupados) e 17,6% sem respiradores (de 17 no total, 3 estão ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 46,6% de leitos com respiradores (de 15 no total, 7 estão ocupados) e de 11% sem respiradores (de 18 no total, 2 está ocupado) e no Hospital Unimed a taxa é de 35,7% de leitos com respiradores (de 14 no total, 5 estão ocupados) e de 44% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 8 estão ocupados).