Anitta faz história no Grammy, mas não leva prêmio de revelação do ano

O Grammy 2023 teve sua cerimônia realizada na noite deste domingo, 5, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento contou com quebra de recorde por parte de Beyoncé, vitórias importantes de Harry Styles e Lizzo, lembranças a Erasmo Carlos e Gal Costa e decepção para a brasileira Anitta, que concorria como artista revelação.

Apesar da expectativa no Brasil e de parte da imprensa internacional apontá-la como favorita, Anitta não venceu a categoria de artista revelação do Grammy em 2023. Mais cedo, no tapete vermelho, a brasileira já havia falado sobre a possibilidade: “ganhando ou não, me sinto vitoriosa”.

O prêmio ficou com Samara Joy, cantora que chegou a se apresentar durante a primeira parte da cerimônia e havia recebido seu primeiro Grammy mais cedo, na categoria de melhor álbum de jazz vocal.