Americana terá semana quente e com chuva no final da tarde

A semana começou quente em Americana e, conforme indica a previsão, o calor deve continuar. Às 8h desta segunda-feira(6), a temperatura na cidade já era de 24,3ºC, de acordo com dados da estação meteorológica do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

De acordo com a previsão Climatempo, a semana será de sol com temperatura acima de 30º. A segunda-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

De terça até sexta-feira os dias serão de sol com aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

No final de semana o tempo deve fechar. A previsão indica sábado com temperatura entre 19º₢ e 25º₢, com chuva durante todo o dia. Já no domingo os termômetros devem registrar mínima de 19º₢ e máxima de 26ºC com chuva.