Aparelho dentário: tudo o que você precisa saber

Quando o assunto é aparelho ortodôntico, diversas perguntas são frequentes no consultório odontológico: “Dói para colocar? ”, “Demora muito o tratamento? ”, “Com quantos anos pode colocar? ”.

Dra. Victória Santos, cirurgiã dentista da Clínica Pro Dente de Americana nos respondeu as principais dúvidas para que você esteja seguro na escolha de seu tratamento.

COM QUANTOS ANOS POSSO INICIAR O TRATAMENTO COM APARELHO ORTODÔNTICO?

“Não há uma idade certa. A partir da primeira consulta será realizado exames radiográficos e analisado a dentição do paciente para que possamos avaliar o caso e escolher o tipo de aparelho ideal”.

QUAL MELHOR TIPO DE APARELHO ORTODÔNTICO?

“Depende de cada caso. Existem aparelhos fixos metálicos, aparelhos estéticos, aparelhos removíveis. Tudo é muito específico para cada tipo de dentição e é necessária uma avaliação do paciente”.

APARELHO CAUSA DOR?

“É comum sim na primeira consulta ou em algumas manutenções mensais causar um incômodo, pois os dentes estão sofrendo pequenas movimentações, mas nada que um analgésico não resolva”.

QUAIS PRINCIPAIS CUIDADOS PARA QUEM USA O APARELHO?

“Primeiro passo é antes de utilizar o aparelho. O paciente precisa estar disposto, pois sua contribuição para o processo é fundamental.

Cuidados com a alimentação (o paciente deve evitar alimentos duros como algumas balas, pirulitos, azeitonas, amendoim, pipoca, frutas mais duras, torresmo, entre outros);

Hábitos como roer unhas ou morder canetas também são prejudiciais;

Higienização: escovar bem os dentes, passar fio dental (com aparelho também é possível) e fazer uma limpeza no consultório pelo menos a cada 6 meses”.

QUANTO TEMPO LEVA UM TRATAMENTO DE APARELHO DENTÁRIO?

“Aparelho ortodôntico é um tratamento de longa duração, pois as forças que são geradas nos dentes precisam ser controladas. Depende da idade e principalmente da dentição de cada paciente para chegar a uma resposta específica”.

QUAIS PRINCIPAIS CONSEQUENCIAS DE TER O APARELHO E FICAR MUITO TEMPO SEM FAZER MANUTENÇÃO?

“Aparelho instalado em boca sem o acompanhamento profissional pode levar sérios riscos de doenças na gengiva e até mesmo perda de dentes”.

APÓS REMOÇÃO DO APARELHO, SEMPRE PRECISA UTILIZAR A CONTENÇÃO?

“Sim. O uso de um aparelho móvel (também chamado de contenção) após o tratamento ortodôntico é necessária para que haja uma estabilidade dentária e que seus dentes não voltem para as posições iniciais. Essa estabilidade leva alguns meses e depois o uso desse aparelho pode ser descartado”.

