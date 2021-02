Exxmed inaugura unidade em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Exxmed inaugurou sua primeira unidade em Americana. A empresa que atua com gestão de SST – Saúde e Segurança no Trabalho chega a cidade para oferecer o que há de mais moderno no setor.

Entre os serviços oferecidos estão os programas (PPRA/PCMSO/PCMAT/PGR/PPR/PCA), laudos de insalubridade, periculosidade e LTCAT, exames ocupacionais e laboratoriais, treinamentos on-line e presencial.



Um dos destaques em relação aos exames é que a Exxmed possui raio-x próprio, sendo possível o cliente realizar todos os procedimentos na empresa, concluindo o atendimento já com laudo.

A empresa já está adequada para o atendimento ao E-Social e possui agendamento on-line. Todos os documentos são entregues através da plataforma SOC. “Oferecemos a estrutura mais completa e moderna da cidade, com equipamentos de última geração e localização privilegiada, com fácil acesso e total comodidade”, conta Cristiane Guizi, diretora comercial.

A Exxmed Ocupacional fica na Avenida Cillos, 3086, no Parque Novo Mundo, em Americana. O telefone para mais informações o telefone é o (19)2660-2900, já o e-mail exxmed@exxmed.com.br. O site também está disponível através do endereço www.exxmed.com.br.