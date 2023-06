Após perder três eleições, Molina diz que será candidato a prefeito de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Mesmo perdendo as três eleições em que participou, o empresário do setor de saúde Ricardo Molina (Republicanos) anunciou, na tarde desta terça-feira (27), que deve concorrer à prefeitura de Americana.

Em 2018, ele tentou o cargo de Deputado Federal, mas não teve sucesso. Já em 2020, ele anunciou seu nome como pré-candidato ao cargo de prefeito, mas recuou e foi vice do tucano Rafael Macris (PSDB), ficando em terceiro lugar. No ano passado, ele se candidatou ao cargo de Deputado Estadual, mas não obteve votos suficientes para a eleição e ficou com uma suplência.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Nesta terça-feira, os partidos Republicanos e União Brasil anunciaram parceria com o objetivo de fortalecer suas chances na eleição majoritária de 2024.

Segundo o comunicado enviado à imprensa, “a aliança tem como foco a candidatura do suplente de deputado estadual Ricardo Molina à prefeitura de Americana”.

Essa será a quarta tentativa de Molina, resta saber se ele não irá recuar para apoiar outro candidato.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)