Santa Bárbara d’Oeste será contemplada com 381 cartas de crédito imobiliário

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, confirmou que a cidade será beneficiada com 381 cartas de crédito imobiliário após encontro com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

As cartas serão utilizadas em empreendimentos privados cadastrados no programa Casa Paulista. Além disso, destacou a parceria entre o Município e a CDHU na construção de 372 moradias na região do Romano e Laudissi.

O prefeito agradeceu o apoio do governador pelo suporte concedido à Santa Bárbara. “Este é um importante trabalho realizado junto ao Governo do Estado de São Paulo, possibilitando a realização do sonho da casa própria. Agradeço ao governador Tarcísio pelo apoio a Santa Bárbara, com a construção das 372 moradias por meio de parceria com a CDHU, além das 381 cartas de crédito liberadas”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.