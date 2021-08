Artigo: Minha Americana por Chico Sardelli

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em 1956, ano em que nasci, Americana era uma senhora prestes a completar seus 81 anos. Ainda continha, em seu território, o distrito de Nova Odessa, elevado a município em 31 de dezembro de 1958. Cerca de 35 mil pessoas viviam aqui na época.

Quando atingi a maioridade em 1974, esta população havia dobrado. Já éramos mais de 70 mil americanenses prontos para trabalhar e fazer desta cidade um verdadeiro destaque do interior paulista.

Lembro de minha infância em Americana. Quando pequenos, morávamos perto de onde hoje está o Mercado Municipal e, aos fins de semana, nosso pai nos levava para ver a chegada do trem na estação. Aquele mar de gente me encantava, nunca quis deixar Americana, cidade natal.

Quis o destino que eu presenciasse muitas coisas boas e outras mais difíceis da nossa história. Em todos esses anos, a capacidade do americanense de trabalhar e de viver em comunidade são um exemplo para a minha vida e da minha família. Agradeço a Deus por esta jornada pois, no fim, sempre tenho razões para celebrar: minha família, meu filho, a saúde do meu neto, o dom da vida.

Americana me deu meus mandatos como deputado federal e estadual. Me deu a honra de presidir o Rio Branco Esporte Clube e, mais ainda, de ver o time chegar à primeira divisão.

Americana me fez empresário, responsável por uma indústria têxtil. Me concedeu a oportunidade de ser prefeito e de realizar este antigo sonho.

Assumi diante de inúmeros desafios, a começar por uma pandemia que tem consumido quase toda nossa atenção. Na saúde e em outras áreas, temos planejadas mudanças necessárias que, gradualmente, estão saindo do papel. A todos que acreditaram em uma Americana diferente e melhor, muito obrigado! Vamos juntos construir os próximos 146 anos. Parabéns, Americana e seus 242 mil americanenses!

Chico Sardelli, 65, é empresário, pai, avô e prefeito de Americana.