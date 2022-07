ARTIGO: Unacon, um sonho realizado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nunca vou me esquecer do dia 18 de junho de 2022, quando o governador Rodrigo Garcia e eu inauguramos em Americana o que é motivo de muito orgulho para mim e para o vice-prefeito Odir Demarchi: a Unacon. O início do atendimento prestado pelo Centro de Oncologia de Americana representa um momento histórico para os pacientes, para a saúde pública e para nossa cidade.

Pessoalmente, esta conquista para Americana me traz muita felicidade. Sinto no olhar das pessoas com quem converso a alegria em saber da possibilidade de realizar um tratamento tão complexo e importante como este em um espaço novo, agradável e, acima de tudo, perto de casa. Deus permita que ninguém tenha de lutar contra um câncer mas, se precisar, a Unacon está aqui, de portas abertas!

Odir e eu somos gratos de contar com o apoio do deputado federal Vanderlei Macris para que este sonho possível tenha se tornado realidade. O Centro de Oncologia de Americana acolhe com carinho e atenção quem precisa deste cuidado e, desde sua inauguração, realizou 142 consultas oncológicas, 14 cirurgias e 33 procedimentos, incluindo quimioterapias. Em julho, faremos outras 11 cirurgias.

É quase impossível colocar em palavras a emoção de ver a Unacon em funcionamento em nossa cidade e sou eternamente grato à população de Americana por esta oportunidade. Quem sentiu na pele o desafio desta doença compreende integralmente a grandiosidade desta conquista. A Unacon é a maior obra social e de saúde de Americana.

Não tenho dúvida nenhuma de que estamos construindo uma saúde forte, pensando nas próximas gerações. Desafios sempre existirão, mas posso garantir a vontade em superá-los um a um, pelo bem de Americana.

Chico Sardelli é prefeito de Americana.