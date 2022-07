Thiago Martins questiona sobre ampliação dos dias de funcionamento do Parque Ecológico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na secretaria da Casa um requerimento solicitando informações da secretaria de Cultura e Turismo sobre a possibilidade de ampliação dos dias e horários de funcionamento do Parque Ecológico Municipal “Eng Cid Almeida Franco”.

No documento, o parlamentar expõe que atualmente o Parque Ecológico opera de quarta-feira a domingo e questiona se há a possibilidade de as manutenções do local serem centralizadas em um único dia da semana, possibilitando a ampliação do período de funcionamento durante o recesso escolar.

“Entendo que o parque precisa de um período para que as manutenções básicas sejam realizadas, mas principalmente durante as férias escolares muitas famílias estão indo até o espaço às segundas ou terças-feiras e se deparando com os portões fechados. Não temos muitas opções de lazer para as crianças e adolescentes da região, precisamos otimizar ao máximo as que estão em funcionamento”, comenta Martins.

O parlamentar pergunta, ainda, se existe planejamento para fortalecer a divulgação realizada pela prefeitura sobre as atividades e horários do parque. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na próxima sessão ordinária.