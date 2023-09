Árvore de grande porte cai na Av. Armando Sales de Oliveira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite desta quarta-feira(14), uma árvore de grande porte caiu sobre o muro de um terreno localizado na Avenida Armando Sales de Oliveira, no bairro Jardim Ipiranga, em Americana. O incidente ocorreu em meio aos fortes ventos que atingem a cidade, levantando a suspeita de que as rajadas de vento tenham sido a causa da queda.

De acordo com informações obtidas pelo Portal de Americana, não foram registradas vítimas decorrentes do incidente. No entanto, pelo menos dois postes de iluminação também foram impactados pela queda da árvore.

As equipes de serviços públicos foram acionadas imediatamente para lidar com a situação. A remoção da árvore e a restauração dos postes de iluminação devem ser realizadas nesta quinta.