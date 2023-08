balneário camboriú já possui 7 dos 10 maiores edifícios arranha céus do brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante um período de grande crescimento e um boom imobiliário significativo, Balneário Camboriú, situada no litoral norte de Santa Catarina, testemunhou uma valorização expressiva do metro quadrado, ultrapassando os 22% nos últimos 12 meses. A cidade catarinense já ostenta sete dos dez edifícios mais altos do Brasil, consolidando sua posição como uma das regiões mais verticalizadas.

Os especialistas atribuem o aquecimento da construção civil em Balneário Camboriú aos números positivos da valorização imobiliária. Conforme os dados fornecidos pelo FipeZap, nos últimos doze meses, o valor do metro quadrado em Balneário Camboriú aumentou em 21,27%. A cidade não apenas se destaca por sua verticalização, mas também por abrigar alguns dos mais impressionantes arranha-céus do país, incluindo o edifício mais alto do Brasil e o segundo mais alto da América Latina.

“Balneário Camboriú se tornou uma cidade fora da curva, os investimentos públicos e privados realizados no município ao longo das últimas décadas colocaram a cidade em um patamar elevado de desenvolvimento. Nota-se que tanto os turistas de alto poder aquisitivo bem investidores imobiliários têm priorizado por investirem em locais com níveis de segurança e qualidade de vida”, comenta o especialista em mercado imobiliário, Bruno Cassola.

A cidade é notável por abrigar o edifício mais alto do Brasil, o One Tower, com impressionantes 89 pavimentos e 290 metros de altura. O One Tower é, atualmente, o edifício à beira-mar mais alto da América Latina. As imponentes torres gêmeas do Yachthouse, com 81 pavimentos, heliponto particular e acesso direto à marina, exibem a assinatura do renomado estúdio de design italiano “Pininfarina”. Além dessas, há outros cinco empreendimentos à beira-mar com mais de 200 metros de altura.

Segue abaixo a lista dos edifícios mais altos do Brasil: