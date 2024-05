Em Porto Alegre, baratas invadem ruas do centro após inundação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após o registro de alagamento do centro histórico de Porto Alegre, em razão da elevação das águas do Rio Guaíba, moradores da capital gaúcha também têm relatado o aparecimento de baratas em ruas da região. Os insetos estão saindo de bueiros e tomando as ruas e paredes dos imóveis.

O nível do Guaíba bateu recorde (4,96 metros) entre a noite de sexta-feira, 3 e a manhã deste sábado, 4. É a maior marca já registrada na capital gaúcha, superando a cheia histórica de 1941, com 4,76 metros.

O Estado enfrenta seu pior desastre climático, com 56 mortos e 67 desaparecidos. Segundo balanço divulgado na manhã deste sábado já são 281 municípios impactados, 377.497 pessoas afetadas, 24.666 desalojados e 8.296 pessoas em abrigos. Outras 74 pessoas também ficaram feridas. A situação de alerta continua em todo o Rio Grande do Sul.

Com a inundação do Guaíba, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) afirma que foi necessário suspender os operações das Estações de Tratamento de Água (Etas) Moinhos de Vento, São João e Tristeza, na manhã de sábado, 4. Veja aqui a lista completa de bairros que poderão ficar sem abastecimento. Também há registro de falta de luz e o Aeroporto de Porto Alegre está fechado.