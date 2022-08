Bolsonaro é chamado de “tchutchuca do Centrão” e se envolve em confusão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro se envolveu em uma confusão na manhã desta quinta-feira (18), após ser chamado de “tchutchuca do Centrão” pelo youtuber Wilker Leão, na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Em sua saída, da residência oficial da Presidência, Bolsonaro parou para tirar fotos com apoiadores, quando Leão começou a provocar o presidente e foi empurrado. Ele caiu no chão. Em seguida o youtuber xingou o presidente de “safado”, “vagabundo” e “tchutchuca do Centrão”.

O presidente foi na direção do homem, puxou ele pela camiseta e tentou pegar o seu celular. Os seguranças do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) tiraram Leão de perto do presidente em meio a gritos e empurrões.

No vídeo divulgado pela Tv Globo, é possível ouvir os seguranças do presidente pedindo para não filmar.