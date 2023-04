Lula entra na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A revista Time divulgou nesta quinta-feira (13) a lista das cem pessoas mais influentes de 2023, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das justificativas para a escolha é que Lula prometeu proteger a Amazônia.

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da Colômbia, Gustavo Petro, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e a esposa do presidente da Ucrânia, Olena Zelenska, também estão na seleção.



A personalidade escolhida para falar sobre Lula é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos e fundador e presidente do Climate Reality Project, Al Gore. Leia abaixo o texto na íntegra.

“No ano passado, a vontade política para a ação climática floresceu: os EUA fizeram o investimento mais significativo em soluções climáticas em sua história com a Lei de Redução da Inflação; A Austrália elegeu um governo pró-clima e se comprometeu com maiores reduções de emissões; e depois de anos de degradação e destruição ambiental sancionadas pelo estado, o povo do Brasil escolheu um novo caminho ao eleger um campeão do clima em Luiz Inácio Lula da Silva.

Como presidente, Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo – renovando o compromisso do país com a democracia, justiça e equidade econômica. Mas em nenhuma outra área ele pode causar um impacto mais significativo do que nas crises gêmeas do clima e da biodiversidade. O Brasil abriga uma das maravilhas naturais mais importantes do nosso planeta: a floresta amazônica. Depois de muitos anos de crescente desmatamento e incêndios florestais, a Amazônia está se transformando de um sumidouro de carbono em uma fonte líquida de emissões. O presidente Lula prometeu proteger a Amazônia, e já o fez antes – reduzindo o desmatamento em 72% em seu mandato anterior. Do combate à perda florestal à aceleração da transição para energia limpa no Brasil, a liderança do presidente Lula será fundamental nesta década decisiva para a ação climática.”

