Prefeito Chico Sardelli anuncia reforma do CIEP São Vito

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta quarta-feira (12) a reforma do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profa. Philomena Magaly Makluf Rossetti, no bairro São Vito. A unidade atende cerca de 360 alunos do Ensino Fundamental. A publicação do edital de abertura de licitação será feita amanhã (13) no Diário Oficial do município, disponível no site da Prefeitura – www.americana.sp.gov.br.

Mais de 900 m² de cobertura da escola serão substituídos, com a troca de telhas de fibrocimento por telhas de aço termoacústicas, que oferecem maior conforto térmico e acústico aos estudantes e profissionais da Educação. A substituição será feita nos blocos 1, 2 e central, contemplando os corredores de acesso à escola, às salas de aulas e ao anfiteatro. A reforma inclui a troca de condutores, rufos e calhas e o fechamento das esquadrias do auditório, com a troca de caixilho metálico por alvenaria. Além disso, a escola receberá pintura geral, nas áreas internas e externas, totalizando mais de 9 mil m².



“Hoje é um dia muito feliz para a Educação de Americana. É uma alegria anunciar mais investimentos em infraestrutura de nossas escolas, que merecem toda atenção e carinho, pois recebem diariamente o bem mais precioso de uma cidade, que são nossas crianças. Faremos a reforma do CIEP São Vito com recursos próprios da Secretaria de Educação, para oferecer as melhores condições aos estudantes e educadores que ali trabalham”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi comemorou o anúncio. “É hora de planejar e executar melhorias na Educação em Americana e o prefeito Chico Sardelli e eu estamos fazendo isso desde o primeiro dia de mandato, investindo na Educação e construindo uma Americana mais inteligente e humana”, disse.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou a importância do anúncio. “O aporte de recursos para a realização de obras no CIEP São Vito reafirma mais uma vez o compromisso da Administração Municipal com a Educação de qualidade em Americana. Investir em infraestrutura proporciona um ambiente escolar preparado para as atividades pedagógicas e o aprendizado de nossos alunos”, ressaltou.

