Empresário de Americana morre em Curitiba

Gabriel Quirino, de 32 anos, natural de Americana, faleceu na última quarta-feira (1) na cidade de Curitiba. De acordo com relatos de amigos próximos, Gabriel era o proprietário de uma doceria situada próxima à prefeitura de Americana, e estava atualmente na capital paranaense.

O óbito ocorreu em um hotel localizado no centro da cidade de Curitiba, conforme relatos.

O sepultamento de Gabriel está agendado para este sábado (4), no Cemitério do Parque Gramado, com início às 10h30. Informações sobre o local do velório ainda estão sendo definidas pela família.